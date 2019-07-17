ДБР оголосило третю підозру у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова

“Щойно оголошено про підозру третьому учаснику, який також використовував зброю і здійснював з неї постріли, і вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту”, - сказав він.

Труба додав, що наразі слідчі проводять із затриманим слідчі дії.

За словами директора ДБР, у рамках розслідування даної справи було допитано 53 свідків, проведено 34 обшуки, 10 експертиз і 8 слідчих експериментів. Однак доведенню вини у вбивстві хлопчика наразі заважає відсутність зброї, з якої був здійснений постріл.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького помер 3 червня у київській лікарні від вогнепального поранення у голову, якого зазнав 31 травня.

Спочатку поліція повідомляла, що 31 травня під час прогулянки хлопчик упав і вдарився головою об камінь. Проте під час операції у нього було виявлено вогнепальне поранення голови.

У поліції зазначали, що вдалося встановити обставини події, виявити речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина дістала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Були затримані двоє працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції - Володимир Петровець та Іван Приходько, які під час інциденту перебували не на службі у стані алкогольного сп‘яніння. За попередньою версією слідства, Петровець разом з Приходьком влаштували стрілянину по банках з гвинтівки і влучили в дитину.

Після смерті хлопчика прокуратура Київської області перекваліфікувала справу. Затриманим повідомили про підозру у порушенні п.2, 12 ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство малолітньої дитини), а також ч.2, 4 ст.296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням зброї).

Голосіївський райсуд Києва 4 червня обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Фото: sud.ua