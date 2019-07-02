Убивство хлопчика у Переяславі: другого підозрюваного залишили під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою другого поліцейського Івана Приходька, підозрюваного у справі про вбивство п’ятирічного хлопчика Кирила Тлявова з Переяслава-Хмельницького Київської області.

Рішення було ухвалено 1 липня, повідомляє пресслужба суду.

"1 липня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 4 червня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого та застосовано щодо підозрюваного Приходька І.О. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, строком до 30 липня 2019 року включно. За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 4 червня 2019 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Приходьку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, строком до 30 липня.

25 червня Київський апеляційний суд також залишив під вартою до 30 липня працівника поліції, підозрюваного у справі про вбивство Тлявова, Володимира Петровця.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького помер 3 червня у київській лікарні від вогнепального поранення у голову, якого зазнав 31 травня.

Спочатку поліція повідомляла, що 31 травня під час прогулянки хлопчик впав і вдарився головою об камінь. Проте під час операції у нього було виявлено вогнепальне поранення голови.

У поліції зазначали, що вдалося встановити обставини події, виявити речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина дістала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Були затримані двоє працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції - Володимир Петровець та Іван Приходько, які під час інциденту перебували не на службі у стані алкогольного сп‘яніння. За попередньою версією слідства, Петровець разом з Приходьком влаштували стрілянину по банках з гвинтівки і влучили в дитину.

Після смерті хлопчика прокуратура Київської області перекваліфікувала справу. Затриманим повідомили про підозру у порушенні п.2, 12 ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство малолітньої дитини), а також ч.2, 4 ст.296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням зброї).

Голосіївський райсуд Києва 4 червня обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.