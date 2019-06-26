Поліція досі шукає зброю, з якої вбили п'ятирічного Кирила Тлявова

"Зараз основна наша мета – це встановлення зброї, з якої було вчинено постріли. Зброя на цей час не встановлена. Місцезнаходження – не встановлене, тому що серед осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину є працівники правоохоронних органів. Тут суб’єкт, який діяв умисно на знищення знаряддя вчинення злочину", - сказав Труба.

Директор територіального управління ДБР у Києві Руслан Марчук додав, що правоохоронці встановили тип зброї, з якої стріляли та вилучили кулю. Наразі слідчі дії та експертизи у цьому провадженні іще тривають.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького помер 3 червня у київській лікарні від вогнепального поранення у голову, якого зазнав 31 травня.

Спочатку поліція поінформувала, що 31 травня під час прогулянки хлопчик впав і вдарився головою об камінь. Проте під час оперативного медичного втручання у нього було виявлено вогнепальне поранення голови.

У поліції зазначали, що вдалося встановити обставини події, виявити речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина дістала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Були затримані двоє працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції - Володимир Петровець та Іван Приходько, які під час інциденту перебували не на службі у стані алкогольного сп‘яніння. За попередньою версією слідства, Петровець разом з Приходьком влаштували стрілянину по банках з гвинтівки і влучили в дитину.

Після смерті хлопчика прокуратура Київської області перекваліфікувала справу. Затриманим повідомили про підозру у порушенні п.2, 12 ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство малолітньої дитини), а також ч.2, 4 ст.296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням зброї).

Голосіївський райсуд Києва 4 червня обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.