Підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика арештували без права на заставу

"Сьогодні суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі", - наголосив очільник столичної поліції Андрій Крищенко.

У прокуратурі додали, що запобіжний захід обраний строком на 60 діб.

Як повідомлялося, у неділю, 23 червня, в озері у Дарницькому районі знайшли тіло дитини. Ним виявився 9-річний хлопчик, який зник увечері 22 червня.

Дитина близько восьмої години вечора відпросилася в бабусі погуляти біля будинку. Хлопчик не повернувся додому та не відповідав на телефонні дзвінки.

Правоохоронці встановили, що 22 червня увечері вбивця дочекався хлопчика біля його місця проживання та запросив до озера Вирлиця разом купатися, на що той погодився.

Біля озера чоловік підійшов до хлопчика ззаду та почав наносити численні хаотичні удари ножем в область шиї, спини та тулуба, загалом близько 30 ударів. Після вбивця ще кілька разів вдарив дитину по голові молотком, який приготував заздалегідь. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці.

З метою приховати сліди злочину, вбивця прив’язав до ніг жертви камінь і затягнув тіло у воду.

Прокуратура повідомила про підозру у вбивстві 30-річному брату вітчима хлопчика, який, за версією слідства хотів помститися родині брата.

Підозрюваному інкримінують п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини).