Убивця напав на 9-річного хлопчика у Києві через помсту - прокуратура

Убивця напав на 9-річного хлопчика у Києві через помсту - прокуратура

Укрінформ
Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який вбив 9-річного хлопчика біля озера Вирлиця у Києві.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці столичної прокуратури у Facebook.

“У Києві затримано та повідомлено про підозру 30-річному чоловіку за фактом жорстокого вбивства малолітнього хлопчика. Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік вчинив вбивство з метою помсти своєму брату та його цивільній дружині”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22 червня увечері вбивця дочекався хлопчика біля його місця проживання та запросив до озера Вирлиця разом купатися, на що той погодився.

Читайте також: За підозрою у вбивстві 9-річного хлопчика у Києві затримали брата вітчима

Прийшовши на берег озера, чоловік підійшов до хлопчика ззаду та почав наносити численні хаотичні удари ножем в область шиї, спини та тулуба, загалом близько 30 ударів. Після вбивця ще кілька разів вдарив дитину по голові молотком, який заздалегідь приготував. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці.

З метою приховати сліди злочину, вбивця прив’язав до ніг жертви камінь і затягнув тіло у воду.

Тіло хлопчика було знайдено на наступний день.

Чоловіку, який підозрюється у вчиненні цього тяжкого злочину, інкримінується п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини).

Місцева прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, у неділю, 23 червня, в озері у Дарницькому районі столиці знайшли тіло 9-річного хлопчика, який зник увечері 22 червня. Дитина близько восьмої години вечора відпросилася в бабусі погуляти біля будинку. Згодом хлопчик не повернувся додому та не відповідав на телефонні дзвінки. Правоохоронці заявили, що дитину спочатку зарізали, а потім втопили.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-