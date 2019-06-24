Убивця напав на 9-річного хлопчика у Києві через помсту - прокуратура

Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який вбив 9-річного хлопчика біля озера Вирлиця у Києві.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці столичної прокуратури у Facebook.

“У Києві затримано та повідомлено про підозру 30-річному чоловіку за фактом жорстокого вбивства малолітнього хлопчика. Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік вчинив вбивство з метою помсти своєму брату та його цивільній дружині”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22 червня увечері вбивця дочекався хлопчика біля його місця проживання та запросив до озера Вирлиця разом купатися, на що той погодився.

Прийшовши на берег озера, чоловік підійшов до хлопчика ззаду та почав наносити численні хаотичні удари ножем в область шиї, спини та тулуба, загалом близько 30 ударів. Після вбивця ще кілька разів вдарив дитину по голові молотком, який заздалегідь приготував. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці.

З метою приховати сліди злочину, вбивця прив’язав до ніг жертви камінь і затягнув тіло у воду.

Тіло хлопчика було знайдено на наступний день.

Чоловіку, який підозрюється у вчиненні цього тяжкого злочину, інкримінується п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини).

Місцева прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, у неділю, 23 червня, в озері у Дарницькому районі столиці знайшли тіло 9-річного хлопчика, який зник увечері 22 червня. Дитина близько восьмої години вечора відпросилася в бабусі погуляти біля будинку. Згодом хлопчик не повернувся додому та не відповідав на телефонні дзвінки. Правоохоронці заявили, що дитину спочатку зарізали, а потім втопили.