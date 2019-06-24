За підозрою у вбивстві 9-річного хлопчика у Києві затримали брата вітчима

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика.

Про це повідомив начальник столичної поліції Києва Андрій Крищенко в ефірі "112 Україна".

Так, за його словами, підозрюваним виявився брат вітчима хлопчика 1989 року народження. Чоловік убив дитину через образу. Що саме стало причиною образи та вбивства, Крищенко не уточнив.

Чоловіку повідомили про підозру, він розповів, як саме вбив дитину та куди викинув знаряддя вбивства. Водолази знайшли все на дні озера.

"Після того, як знайшли труп хлопчика у водоймі, він (підозрюваний - ред.) дав покази, вказав, як проходило вбивство, куди викинув знаряддя вбивства, водолази потім знайшли його, а також вилучені деякі речі, які мають до цього відношення. Цій особі вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Сьогодні слідчий з процесуальним керівником узгодять документи та звернуться до суду для обрання запобіжного заходу", - сказав Крищенко.

Крищенко заявив, що підозрюваному може загрожувати довічне ув'язнення.

Як повідомлялося, у неділю, 23 червня, в озері у Деснянському районі знайшли тіло дитини. Ним виявився 9-річний хлопчик, який зник увечері 22 червня. Дитина близько восьмої години вечора відпросилася в бабусі погуляти біля будинку. Згодом хлопчик не повернувся додому та не відповідав на телефонні дзвінки. Правоохоронці встановили, що дитину спочатку зарізали, а потім втопили.