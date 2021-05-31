Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд призначив дати засідань

Наступні судові засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова призначені на 2, 7 та 8 червня.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Вона нагадала, що 31 травня 2019 року "трагічно закінчилися розваги поліцейських зі зброєю - куля замість металевої бляшанки поцілила в голову 5-річному Кирилу Тлявову. За кілька днів малюк помер у лікарні".

Як наголосила генпрокурор, цю справу вона тримає на контролі з часу роботи в Державному бюро розслідувань.

Судовий розгляд за обвинуваченням трьох колишніх поліцейських і неповнолітнього сина одного з них у вчиненні хуліганства та вбивства з необережності досі триває.

Як зауважила Венедіктова, відбулося 30 судових засідань. На них досліджено письмові докази, зокрема протоколи оглядів місця подій, протоколи обшуків, слідчих експериментів, висновки судових експертиз, а також речові докази. Допитані свідки сторін, у тому числі діти, які були поряд з хлопчиком того дня.

Наступні судові засідання призначені на 2, 7 та 8 червня. Заплановано допити судових експертів та вирішення питання щодо продовження строку дії запобіжного заходу стосовно обвинувачених, повідомила генпрокурор.

За її словами, "один з експоліцейських дотепер перебуває під вартою без визначення розміру застави. Двох ще торік, після внесення застави, з-під варти звільнено. Неповнолітній перебуває під наглядом матері, запобіжний захід для нього - особисте зобов’язання.

Залишається допит обвинувачених і сторони почнуть готуватись до фінальної стадії процесу - судових дебатів".

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня 2019 року п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня.

Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, як стверджували свідки, влаштували стрілянину по пляшках. В результаті куля влучила у хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Голосіївський районний суд Києва 4 червня 2020 року обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних осіб. Одній із них ДБР також оголосило підозру. Інший - неповнолітній хлопець.