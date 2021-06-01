Прокурор у справі Стерненка сам вирішуватиме, чи оскаржувати вирок - Венедіктова

Прокурор, який представляв державне обвинувачення у справі Сергія Стерненка, самостійно вирішуватиме, чи подаватиме він касацію на рішення Апеляційного суду про засудження активіста до 1 року умовно.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Чи буде касація? Моя позиція, я на цьому стою... Ми не так просто зайшли у реформу прокуратури і не так просто з неї вийшли для того, щоб генпрокурор зі своєї позиції і посади говорив, чи буде касація, чи ні. Я вважаю, що треба стояти нам усім на тому, що прокурор – незалежний учасник кримінального процесу. Як він чи вона вирішить – так і буде. Впливати думкою генерального прокурора на конкретний процес я не можу. Це питання вирішить прокурор у справі», - сказала вона.

Коментуючи судовий розгляд Стерненка, Венедіктова зазначила, що «у даному випадку відбувся звичайний кримінальний процес, про що ми говорили з самого початку».

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Вона також нагадала, що обвинувальний акт у цій справі був направлений до суду у 2016 році, коли вона іще викладала в університеті.

«Коли ви хочете запитань і коментарів, мабуть, це інший генеральний прокурор, а я в цей час студентів вчила», - резюмувала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого суддя Приморського райсуду Одеси Віктор Попревич виніс вирок Стерненку і Руслану Демчуку, визнавши їх винними у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї, і призначив покарання у вигляді 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

26 березня адвокати засуджених активістів подали апеляційні скарги на ці вироки, а 14 травня Одеський апеляційний суд розпочав їх розгляд.

31 травня Апеляційний суд Одеси визнав Стерненка винним за двома статтями з інкримінованих йому трьох – ст. 146 (викрадення людини) та ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю). Його засудили до 1 року позбавлення волі умовно.