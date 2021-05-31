Суд дав Стерненку рік умовно

Одеський апеляційний суд визнав Сергія Стерненка винним за двома статтями з інкримінованих йому трьох і засудив до 3 років позбавлення волі із заміною на рік умовно.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Колегія суддів під головуванням Альбіни Кадегроб дослідила докази у кримінальному провадженні і частково скасувала вирок Приморського райсуду. Зокрема, суд виправдав Стерненка за обвинуваченням у розбійному нападі з метою заволодіння майна (стаття 187 Кримінального кодексу), а за обвинуваченням у викраденні й завданні тілесних ушкоджень (246 ст ККУ) суттєво полегшив обвинувачення.

Водночас суд частково визнав Стерненка винним за обвинуваченням у незаконному поводженню зі зброєю (ст.263 ККУ), засудивши його до трьох років позбавлення волі, проте звільнив від ув’язнення з випробувальним терміном в один рік і поклав на нього спеціальні обов’язки.

Колегія суддів визнала надані суду свідчення потерпілого суперечливими, а докази сторони обвинувачення - неналежними.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого суддя Приморського райсуду Одеси Віктор Попревич ухвалив вирок Стерненку і Демчуку, визнавши їх винними у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї, і призначив покарання у вигляді 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

26 березня адвокати засуджених подали апеляційні скарги на ці вироки, протягом квітня - травня Одеський апеляційний суд здійснив їх розгляд і дослідив надані докази стороною обвинувачення.