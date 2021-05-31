Стерненка виправдали за статтею, за якою давали 7 років в'язниці

Апеляційний суд виправдав Сергія Стерненка за статтею 187 Кримінального кодексу, за якою його раніше засудили до 7 років колонії.

Як передає Укрінформ, про написав сам Стерненко у Телеграмі.

«По ст. 187 виправдали. Це ті самі 300 грн, за які давали 7 років з конфіскацією. Ще питання по 146 та 263 статтям”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня Одеський апеляційний суд розпочав розгляд скарг Стерненка і Демчука на вирок Приморського райсуду, який визнав їх винними у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї і призначив покарання у вигляді 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

До оскарження вироку обом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив його на цілодобовий домашній арешт.

26 березня адвокати засуджених активістів подали апеляційні скарги на вироки.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.