В Одесі розглядають апеляцію на вирок Стерненку і Демчуку

В Одеському апеляційному суді розпочалося засідання щодо вироку активістам Сергію Стерненку та Руслану Демчуку, яких було засуджено за викрадення жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбій та незаконне зберіганні вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на адвоката Масі Найєма.

Як написав у Фейсбуці сам Стерненко, народний депутат Роман Лозинський (член фракції партії "Голос") готовий взяти на поруки його і Демчука. Прокурори ж, за його словами, подали клопотання про долучення до справи нових документів, і суд це клопотання задовольнив.

Раніше, 23 квітня, Одеський апеляційний суд вже дозволив долучити до справи активістів додаткові докази, яких не було при її розгляді Приморським райсудом. Адвокат Масі Найєм назвав це порушенням, оскільки згідно з нормами КПК, сторони мали б подати клопотання про дослідження доказів разом із апеляційними скаргами.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого Приморський райсуд під головуванням Віктора Попревича визнав Стерненка та Демчука винними у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України). Суд призначив Стерненку і Демчуку покарання у вигляді 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

До оскарження вироку їм обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

9 квітня Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Стерненка та Демчука під цілодобовий домашній арешт.

26 березня адвокати засуджених активістів подали апеляційні скарги на вироки.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.