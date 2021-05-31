Справа Стерненка: суд залишив обвинувачення за двома статтями

Суд визнав суперечливими показання Сергія Щербіча, у викраденні якого звинувачують екслідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка та його соратника Руслана Демчука. За висновками суду, показання змінювалися декілька разів.

Про це у Твіттері написав Сергій Стерненко.

"Суд визнав показання Щербіча суперечливими, тому скасував вирок в частині щодо ст. 187, але лишив в частині ст. 146. За ч. 1 ст. 263 ККУ мене також визнають винним. Тобто стартовий шумовий пістолет суд вважає вогнепальною зброєю", - написав Стерненко.

Покарання за даною статтею передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Наразі в суді триває оголошення вироку колегії суддів.

Як повідомлялося, Стерненка і Демчука звинувачували у викраденні представника партії «Батьківщина» Сергія Щербіча в квітні 2015 року. За словами потерпілого, його побили і три рази поранили з травматичного пістолета, замкнули в підвалі і вимагали відмовитися від депутатської діяльності. Після інциденту у депутата пропав гаманець з 300 грн, банківськими картками, дозвіл на носіння зброї і водійське посвідчення.