Стерненко оскаржить вирок у Верховному суді

Екслідер одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко оскаржуватиме вирок Одеського апеляційного суду, рішенням якого його засуджено до умовного терміну покарання.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твітері.

"Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді", - написав Стерненко.

Він висловив припущення, що прокурори також подадуть скаргу і наполягатимуть на 7,3 роки ув‘язнення з конфіскацією.

Як повідомляв Укрінформ, Одеський апеляційний суд визнав Сергія Стерненка винним за двома статтями з інкримінованих йому трьох і засудив до 3 років позбавлення волі із заміною на рік умовно.