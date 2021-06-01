Зеленський пропонує Раді направити 300 мільйонів на діагностичні центри для новонароджених

Зеленський пропонує Раді направити 300 мільйонів на діагностичні центри для новонароджених

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський вніс до ВР як невідкладний проєкт закону про зміни до держбюджету на 2021 рік, яким передбачено передати із Фонду Президента з підтримки освіти, науки та спорту до МОЗ 300 мільйонів гривень для створення центрів неонатального скринінгу.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.

"Я вніс до Верховної Ради України як невідкладний законопроєкт про зміни до державного бюджету України на 2021 рік. Ним передбачено передати з Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту до Міністерства охорони здоров’я необхідні цьогоріч 300 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних центрів неонатального скринінгу. Далі – підключення інших регіонів. Решта коштів будуть знайдені та перенаправлені Міністерством охорони здоров’я з власних програм", - зазначив Президент.

За словами Зеленського, спільно з Міністерством охорони здоров’я було напрацьовано план, як вивести скринінгові програми на новий рівень. Передусім влада почне створювати в Україні шість сучасних центрів неонатального скринінгу, які мають забезпечити обстеження новонароджених з усіх регіонів України, з використанням найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій. Загальний бюджет проєкт – близько 550 мільйонів гривень, поінформував глава держави.

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За словами Президента, першочерговий пріоритет у питанні захисту прав дітей – це право на життя та здоров’я, і Україна прагне захищати життя кожного маленького громадянина з перших хвилин від його народження.

"Для цього важливе значення має діагностика на ранніх етапах можливих рідкісних (орфанних) захворювань. Зокрема, спінальної м’язової аміотрофії (СМА), пізнє виявлення якої є головною причиною генетично обумовленої смертності дітей до одного року", - додав глава держави.

Він підкреслив, що права дітей – це значно більше, ніж право на безпеку, фізичний і духовний розвиток, освіту, дозвілля, відпочинок, безпечне довкілля, захист від насильства та нерівності. "Це чимало інших речей. Вони не вказані у нормативно-правових актах, але є безумовним правом кожної дитини. Це безумовне право щодня відчувати любов, турботу та піклування. Це право кожної дитини чути, що вона особлива, розумна й талановита", - зазначив Зеленський.

Він запевнив у тому, що все, що робить влада, - заради дітей, бо вони – майбутнє України.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні та світі 1 червня традиційно відзначається День захисту дітей. Свято було засновано у 1949 році за рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше відзначалося у 1950 році в 51 країні світу.

В Україні День захисту дітей відзначається згідно з указом Президента від 30 травня 1998 року.

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