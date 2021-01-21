В Україну прибув препарат для недоношених новонароджених - МОЗ

В Україну прибув препарат Куросурф, який показаний при дихальній недостатності новонароджених.

Про це на брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає кореспондент Укрінформу.

"Препарат Куросурф, який показаний при дихальній недостатності щойно народжених дітей, вже прибув до України. Напередодні в МОЗ було прийнято рішення щодо розподілу по регіонах, а вже сьогодні в робочому порядку він буде розвезений до перинатальних центрів та пологових будинків нашої країни. Загальна кількість - 1 557 ампул, і кожна ампула - це фактично врятоване життя дитини", - сказала Шаталова.

Вона пояснила, що протягом перших секунд від народження лікар вводить немовляті цей препарат для того щоб відбулося повноцінне розкриття легень. За її словами, якщо цього не відбувається, то починається кисневе голодування, що фатально впливає насамперед на головний мозок, і відтак розвиваються тяжкі хвороби.

"У МОЗ повністю розуміють надважливу потребу у природних фосфоліпідах при наданні невідкладної допомоги недоношеним діткам. Таких малюків у нашій державі щороку народжується від 5 до 6 тисяч", - сказала урядовець.

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Вона зазначила, що для закупівлі за програмою "Дихальні розлади новонароджених" у бюджеті 2020 року було передбачено 85, 8 млн гривень. Але закупівля цього препарату ДП "Медзакупівлі України" у 2020 році не була проведена, що призвело до загрози дефіциту сульфактантів в Україні.

"Лише завдячуючи наші спільній роботі з лікарями-неонатологами, пацієнтською спільнотою, у середині грудня ми терміново організували закупівлю через міжнародну організацію Краун Ейджентс. Ліки були придбані і привезені до України у дуже стислі терміни", - сказала Шаталова.

У МОЗ додали, що 2021 року передбачено дофінансування за рахунок Програми медичних гарантій цього напрямку.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я у 2020 році забезпечило поставки ліків та лікарських засобів на 6,5 млрд грн із 12,8 млрд грн, витрачених на закупівлі.

Фото:kidding.photography