Видані в Україні водійські права з 1 червня не можна обміняти на італійські

Українсько-італійська угода про взаємне визнання та обмін посвідчення водія тимчасово припинила чинність з 1 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Посольство України в Італії.

Будь-які повідомлення про автоматичне продовження дії угоди не відповідають дійсності.

Відповідальні за укладення та реалізацію угоди Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство інфраструктури та транспорту Італійської Республіки зараз ведуть активну роботу над тим, щоб найближчим часом підписати нову угоду, яка дозволить громадянам України і надалі користуватися можливістю здійснювати обмін своїх українських посвідчень водія на італійські документи.

Громадянам України слід стежити за інформацією на інтернет-сторінці посольства та генеральних консульств України в Італії, а також на їх сторінках у соціальних мережах.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня набрав чинності документ про обмін посвідчень водія між Україною та Великою Британією. Згідно з ним кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії, зможе обміняти своє посвідчення водія на аналогічний документ Великої Британії без іспитів.