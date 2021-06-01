В Україні 4 червня вшановуватимуть пам’ять дітей, які загинули від агресії РФ – постанова ВР

Верховна Рада ухвалила постанову №5343 "Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 308 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії відзначається у світі щорічно 4 червня, відповідно до постанови Генеральної асамблеї ООН від 19 серпня 1982 року.

Ухвалена постанова передбачає вшанування в цей день на державному рівні пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, зокрема наводяться рекомендації Кабінету Міністрів, місцевим органам виконавчої влади, а також Державному комітету телебачення і радіомовлення України.

У пояснювальній записці також наводяться дані, що починаючи з 2014 року на території Донецької та Луганської областей загинули більше 240 дітей, ще 56 зникли безвісти. Отримали поранення і травми, за даними різних джерел, від 167 до понад 500 малолітніх громадян України.

Як повідомляв Укрінформ, на початку квітня 2021 року група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови №5343 "Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".