Рада вшанувала хвилиною мовчання пам’ять дітей, які загинули внаслідок агресії РФ

Народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок вшанували хвилиною мовчання пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Як передає кореспондент Укрінформу, хвилину мовчання оголосив Голова ВР Дмитро Разумков перед початком розгляду проєкту постанови №5343 "Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".

"До того, як переходити до розгляду цього питання, я пропоную вшанувати пам‘ять тих дітей, які загинули під час війни на сході нашої держави", – сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, на початку квітня 2021 року група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови №5343, яким пропонується 4 червня, у Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії, вшанувати пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.