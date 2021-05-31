Закон про соцзахист “в’язнів Кремля”. Про необхідність ухвалення напередодні “Кримської платформи”

31 травня, 12:00 пресконференція на тему: «Родини "в'язнів Кремля" та звільнені заручники вимагають ухвалення закону про соцзахист в'язнів до "Кримської платформи"»

Організатор: ГО “Об'єднання родичів політв'язнів Кремля”.

Учасники: Ігор Котелянець - голова Об'єднання родичів політв'язнів Кремля; Олег Сенцов - Представник Платформи звільнення політв'язнів; Ігор Козловський - український вчений, релігієзнавець, громадський діяч, колишній заручник ОРДЛО; Еміль Курбедінов - адвокат, правозахисник, ініціатива «Кримська солідарність»; Катерина Єсипенко - дружина затриманого в Криму журналіста Владислава Єсипенка; Альона Майбоженко - донька заручника ОРДЛО Віталія Атаманчука; Оксана Коляда - екс-міністерка у справах ветеранів.

Модератор: Марія Томак - координаторка Медійної ініціативи за права людини.

Коротко. Після 7 років від початку окупації Криму та старту воєнного вторгнення РФ на Донбас законодавство про правову та соціальну підтримку “в’язнів Кремля” досі залишається неухваленим. НУО колишніх "в'язнів Кремля", а також родин теперішніх заручників разом із правозахисниками вимагають ухвалення такого закону напередодні проведення "Кримської платформи". Вони представлять заяву, підписану як організаціями родин і колишніх в’язнів, так і правозахисними організаціями, та озвучать свої аргументи щодо того, чому вважають ухвалення закону необхідним попри існування регулювань на рівні підзаконних актів.

Питання для обговорення:

Ключові тези заяви неурядових організацій щодо необхідності невідкладного ухвалення законодавства про правову та соціальну підтримку “в’язнів Кремля”, яка буде оприлюднена під час пресконференції.

Чому, попри існування Міжвідомчої комісії на рівні Мінреінтеграції та відповідних регулювань на рівні Кабміну, все ж таки необхідним є ухвалення закону.

Чому учасники та учасниці пресконференції вважають необхідним ухвалення закону саме напередодні «Кримської платформи».

Які положення, на думку учасників і учасниць заходу, мають бути відображені в документі.

Яка ситуація із законопроєктами наразі.

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