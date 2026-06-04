Україна – Близький Схід: нова архітектура партнерства
Організатор: Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».
Учасники: Олег Наливайко - голова Держкомтелерадіо України; Олександр Міщенко - заступник міністра закордонних справ України; Сергій Череватий - генеральний директор Укрінформу; Олександр Балануца - посол України в Об'єднаних Арабських Еміратах (онлайн); Анатолій Петренко - посол України в Королівстві Саудівська Аравія (онлайн); Микола Нагорний - посол України в Арабській Республіці Єгипет (онлайн); Ігор Семиволос - директор Центру близькосхідних досліджень; Олександр Богомолов - директор Національного інституту стратегічних досліджень; Ігор Соловей - керівник Центру стратегічних комунікацій; Вадим Лубчак - заступник генерального директора ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України».
До участі запрошені: представники МЗС України, дипломатичних місій Алжиру, Єгипту, Іраку, Катару, Лівії, Палестини та Судану, українських та іноземних арабомовних ЗМІ.
Модератор: Віталій Федянін - головний редактор Головної редакції зарубіжної інформації та іномовлення Укрінформу.
Питання до обговорення:
- запуск арабомовної версії сайту Укрінформу як платформи для довгострокового діалогу з арабським світом;
- інформаційна дипломатія України на Близькому Сході;
- роль арабомовного контенту у подоланні поширених на Близькому Сході наративів і стереотипів про Україну;
- боротьба наративів в арабському інформаційному просторі;
- стратегічне значення арабської аудиторії для України;
- зовнішня політика України на Близькому Сході: політичний діалог, ВТС, технології, продовольча безпека, інвестиції та освіта;
- розвиток ситуації на Близькому Сході та місце України у сучасних геополітичних процесах у регіоні.
Чому це цікаво?
У сучасних умовах Близький Схід є одним із ключових регіонів глобальної політики та економіки. Для України стратегічно важливо розвивати партнерства з державами цього регіону.
Запуск арабомовної версії сайту Укрінформу є важливим кроком у розвитку міжнародної комунікації України з країнами Близького Сходу та арабським світом. Новий інформаційний майданчик покликаний посилити присутність України в арабомовному медіапросторі, сприяти розвитку політичного, економічного та гуманітарного діалогу, а також донесенню української позиції до мільйонів арабомовних читачів.
Також під час заходу буде обговорено зовнішню політику України на Близькому Сході та місце України у геополітичних процесах у регіоні.
Формат заходу – офлайн (Зала 2) + онлайн-включення.
Журналісти зможуть поставити запитання офлайн (Зала 2).
Прохання до журналістів прибувати за пів години до заходу.
Акредитація представників медіа: anna@ukrinform.com
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter.
Адреса Укрінформу: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16.
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