4 червня, 11:00 - круглий стіл на тему: «Україна – Близький Схід: нова архітектура партнерства», присвячений запуску арабомовної версії сайту Укрінформу.

Організатор: Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».

Учасники: Олег Наливайко - голова Держкомтелерадіо України; Олександр Міщенко - заступник міністра закордонних справ України; Сергій Череватий - генеральний директор Укрінформу; Олександр Балануца - посол України в Об'єднаних Арабських Еміратах (онлайн); Анатолій Петренко - посол України в Королівстві Саудівська Аравія (онлайн); Микола Нагорний - посол України в Арабській Республіці Єгипет (онлайн); Ігор Семиволос - директор Центру близькосхідних досліджень; Олександр Богомолов - директор Національного інституту стратегічних досліджень; Ігор Соловей - керівник Центру стратегічних комунікацій; Вадим Лубчак - заступник генерального директора ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України».

До участі запрошені: представники МЗС України, дипломатичних місій Алжиру, Єгипту, Іраку, Катару, Лівії, Палестини та Судану, українських та іноземних арабомовних ЗМІ.

Модератор: Віталій Федянін - головний редактор Головної редакції зарубіжної інформації та іномовлення Укрінформу.

Питання до обговорення:

запуск арабомовної версії сайту Укрінформу як платформи для довгострокового діалогу з арабським світом;

інформаційна дипломатія України на Близькому Сході;

роль арабомовного контенту у подоланні поширених на Близькому Сході наративів і стереотипів про Україну;

боротьба наративів в арабському інформаційному просторі;

стратегічне значення арабської аудиторії для України;

зовнішня політика України на Близькому Сході: політичний діалог, ВТС, технології, продовольча безпека, інвестиції та освіта;

розвиток ситуації на Близькому Сході та місце України у сучасних геополітичних процесах у регіоні.

Чому це цікаво?

У сучасних умовах Близький Схід є одним із ключових регіонів глобальної політики та економіки. Для України стратегічно важливо розвивати партнерства з державами цього регіону.

Запуск арабомовної версії сайту Укрінформу є важливим кроком у розвитку міжнародної комунікації України з країнами Близького Сходу та арабським світом. Новий інформаційний майданчик покликаний посилити присутність України в арабомовному медіапросторі, сприяти розвитку політичного, економічного та гуманітарного діалогу, а також донесенню української позиції до мільйонів арабомовних читачів.

Також під час заходу буде обговорено зовнішню політику України на Близькому Сході та місце України у геополітичних процесах у регіоні.

Формат заходу – офлайн (Зала 2) + онлайн-включення.

Журналісти зможуть поставити запитання офлайн (Зала 2).

Прохання до журналістів прибувати за пів години до заходу.

Акредитація представників медіа: anna@ukrinform.com

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter.

Адреса Укрінформу: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16.

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