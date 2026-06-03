03 червня, 11:00 - презентація всеукраїнського опитування «Оцінка релігійної ситуації в Україні».

Організатори: Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, Соціологічна група «Рейтинг» (Rating Group), Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».

Учасники: Олексій Антипович - співзасновник і CEO Rating Group; Віктор Єленський - голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті; Микита Потураєв - народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Олег Саакян - політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості.

Питання до обговорення:

Рейтинг довіри до основних лідерів релігійних конфесій в Україні.

Співвідношення кількості церков до кількості парафіян тієї чи іншої конфесії.

Релігійні практики та вірування українців.

Ставлення громадян до різних релігійних конфесій.

Загальне бачення релігійної ситуації в Україні.

Ставлення до процесу переходу церков від УПЦ до ПЦУ.

Ставлення суспільства до заборони релігійних організацій, пов’язаних з Росією, та запровадження санкцій проти їхніх лідерів.

Коротко. Кому з релігійних лідерів найбільше довіряють українці? Яка церква сьогодні є найпопулярнішою? Чи підтримує суспільство заборону окремих конфесій?

Відповіді на ці та інші питання можна буде дізнатися під час презентації результатів всеукраїнського опитування «Оцінка релігійної ситуації в Україні», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» (Rating Group) у травні 2026 року.

Формат заходу – офлайн (Зала 1).

Журналісти зможуть поставити запитання офлайн (Зала 1).

Прохання до журналістів прибувати за пів години до заходу.

Акредитація представників медіа: anna@ukrinform.com

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter.

Адреса Укрінформу: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16.

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