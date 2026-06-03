Презентація всеукраїнського опитування «Оцінка релігійної ситуації в Україні»
Організатори: Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, Соціологічна група «Рейтинг» (Rating Group), Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».
Учасники: Олексій Антипович - співзасновник і CEO Rating Group; Віктор Єленський - голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті; Микита Потураєв - народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Олег Саакян - політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості.
Питання до обговорення:
- Рейтинг довіри до основних лідерів релігійних конфесій в Україні.
- Співвідношення кількості церков до кількості парафіян тієї чи іншої конфесії.
- Релігійні практики та вірування українців.
- Ставлення громадян до різних релігійних конфесій.
- Загальне бачення релігійної ситуації в Україні.
- Ставлення до процесу переходу церков від УПЦ до ПЦУ.
- Ставлення суспільства до заборони релігійних організацій, пов’язаних з Росією, та запровадження санкцій проти їхніх лідерів.
Коротко. Кому з релігійних лідерів найбільше довіряють українці? Яка церква сьогодні є найпопулярнішою? Чи підтримує суспільство заборону окремих конфесій?
Відповіді на ці та інші питання можна буде дізнатися під час презентації результатів всеукраїнського опитування «Оцінка релігійної ситуації в Україні», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» (Rating Group) у травні 2026 року.
Формат заходу – офлайн (Зала 1).
Журналісти зможуть поставити запитання офлайн (Зала 1).
Прохання до журналістів прибувати за пів години до заходу.
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Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter.
Адреса Укрінформу: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16.
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