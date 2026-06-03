Виконання завдань на лінії боєзіткнення. Ситуація на кордонах та пунктах пропуску

Спікер: Андрій Демченко - речник Державної прикордонної служби України.

Питання до обговорення:

Виконання завдань на лінії боєзіткнення.

Ситуація на кордонах з РФ та Білоруссю.

Ситуація на пунктах пропуску. Пасажиропотік на кордонах.

Спроби незаконного перетину кордону.

Формат заходу – офлайн (Зала 1).

Журналісти зможуть поставити запитання офлайн (Зала 1).

Прохання до журналістів прибувати за пів години до заходу.

Акредитація представників медіа: anna@ukrinform.com

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter.

Адреса Укрінформу: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16.

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