Виконання завдань на лінії боєзіткнення. Ситуація на кордонах та пунктах пропуску

Виконання завдань на лінії боєзіткнення. Ситуація на кордонах та пунктах пропуску

Укрінформ
03 червня, 15:30 - брифінг на тему: «Виконання завдань на лінії боєзіткнення. Ситуація на кордонах та пунктах пропуску». 

Організатор: Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».

Спікер: Андрій Демченко - речник Державної прикордонної служби України.

Питання до обговорення:

  • Виконання завдань на лінії боєзіткнення.
  • Ситуація на кордонах з РФ та Білоруссю.
  • Ситуація на пунктах пропуску. Пасажиропотік на кордонах.
  • Спроби незаконного перетину кордону.

Формат заходу – офлайн (Зала 1).

Журналісти зможуть поставити запитання офлайн (Зала 1).

Прохання до журналістів прибувати за пів години до заходу.

Акредитація представників медіа: anna@ukrinform.com 

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter.

Адреса Укрінформу: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16.

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