Виконання завдань на лінії боєзіткнення. Ситуація на кордонах та пунктах пропуску
Організатор: Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».
Спікер: Андрій Демченко - речник Державної прикордонної служби України.
Питання до обговорення:
- Виконання завдань на лінії боєзіткнення.
- Ситуація на кордонах з РФ та Білоруссю.
- Ситуація на пунктах пропуску. Пасажиропотік на кордонах.
- Спроби незаконного перетину кордону.
Формат заходу – офлайн (Зала 1).
Журналісти зможуть поставити запитання офлайн (Зала 1).
Прохання до журналістів прибувати за пів години до заходу.
Акредитація представників медіа: anna@ukrinform.com
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter.
Адреса Укрінформу: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16.
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