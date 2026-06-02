Презентація англомовної книги «Hunting for the Cruiser «Moskva»
Організатори: громадська організація «Київське військово-історичне товариство» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Спікери: Артем Шевченко - військовослужбовець Сил безпеки та оборони України, підполковник, автор документального циклу «Воєнна розвідка України»; Андрій Булавін - співавтор книги «Полювання на крейсер «Москва», дослідник військової історії, член ради ГО «Київське військово-історичне товариство»; Сергій Гайдук - віцеадмірал, командувач ВМС України у 2014–2016 рр.; Алла Істоміна - директорка ТОВ «Видавничий дім «АДЕФ-Україна».
Модератор: Олександр Чудновець - військовий моряк, історик, голова ради ГО «Київське військово-історичне товариство», співавтор книги «Полювання на крейсер «Москва».
Чому це цікаво?
Чотири роки тому знищення крейсера «Москва» стало знаковою та символічною подією російсько-української війни, адже саме цей корабель був флагманом Чорноморського флоту РФ. За останні 40 років це перший у світі випадок потоплення флагманського корабля. Ще більшого символізму цій події надали, по-перше, співзвучність назви крейсера зі столицею держави-агресора, а по-друге – той факт, що Україна, практично не маючи великого військового флоту, на відміну від РФ, продемонструвала здатність на рівних протистояти потужній військовій машині російських агресорів.
Вихід такої книги англійською мовою – справді неординарна подія та надзвичайно важливий крок для того, щоб світова спільнота дізналася правду про цей історичний епізод і майстерність українських захисників. Знищення крейсера «Москва» вже стало легендою, а ґрунтовне дослідження від безпосередніх свідків і аналітиків допоможе зафіксувати деталі, які з часом можуть забуватися.
Передмови до англомовного видання написали генерал ЗСУ Валерій Залужний та контрадмірал ВМС США Марк Монтгомері.
Видання книги стало можливим завдяки підтримці Міжнародного фонду «Відродження».
Формат заходу – офлайн (Зала 1).
Журналісти зможуть поставити запитання офлайн (Зала 1).
Прохання до журналістів прибувати за пів години до заходу.
Акредитація представників медіа: anna@ukrinform.com
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter.
Адреса Укрінформу: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16.
Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформу можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.
Підсумкові матеріали:
У Києві відбулася презентація англомовної версії журналістсько-аналітичного дослідження, присвяченого знищенню флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера «Москва» - «Hunting for the Cruiser «Moskva».
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як відзначив голова ради ГО «Київське військово-історичне товариство», співавтор книги «Полювання на крейсер «Москва» Олександр Чудновець, це вже друга презентація книги, яка є своєрідним внеском у протистоянні з ворогом в інформаційному полі.
«Той, хто не знає своєї історії, той рано чи пізно починає вивчати історію іншої країни. Тому ця книга – це наша з Олександром (Олександром Чудновцем – ред.) інформаційна війна з росіянами за нашу незалежність», - наголосив співавтор книги, дослідник військової історії, член ради ГО «Київське військово-історичне товариство» Андрій Булавін.
Учасники презентації нагадали, що книга «Hunting for the Cruiser «Moskva» — це детальне журналістсько-аналітичне дослідження унікальної військової операції зі знищення флагмана Чорноморського флоту РФ. Книга містить ексклюзивні хроніки та технічні подробиці застосування українського ракетного комплексу «Нептун». Також у книзі відображена детальна реконструкція подій, які відбувались під час протистояння на морі у 2022 році.
Автори книги підкреслили, що Міноборони РФ не визнало і ніколи не визнає, що крейсер «Москва» знищили українські ракети "Нептун", а російське військове командування намагається приховати правду і до сьогодні.
За словами авторів дослідження, інформація, викладена в книзі, викликала суттєвий інтерес у військових фахівців як в Україні, так і за кордоном, тож англомовна версія цікавить широке коло читачів, які стежать за подіями в Україні та за перебігом російсько-української війни.
«Частина книжок поїхала в США, частина - в Канаду, частина - в Британію, частина - в Норвегію, Німеччину, Австрію, Фінляндію. І зараз ще є певна кількість пропозицій, щоб відправити ці книжки в інші країни», - повідомив Булавін, додавши, що є багато запитів від військового професійного середовища різних країн.
Своєю чергою директорка ТОВ «Видавничий дім «АДЕФ-Україна» Алла Істоміна поінформувала, що наразі в планах – презентація книги на Франкфуртському книжковому ярмарку, де її зможуть оцінити не лише військові експерти, а й всі, хто цікавиться російсько-українською війною.
«Наша робота триває, книга тільки розпочала свій шлях», - зазначила Істоміна.
Як повідомлялося, 13 квітня 2022 року українські ракети «Нептун» вразили флагман чорноморського флоту ракетний крейсер «Москва» вартістю 750 млн дол. 14 квітня він потонув. Російське Міноборони публічно визнавало загибель на «Москві» п'яти моряків.
За даними тодішнього секретаря Ради Національної безпеки та оборони України Олексія Данилова, на момент удару на «Москві» перебували 510 осіб, з яких врятувалися 58.
22 січня 2026 року російський суд виніс вирок у справі про затоплення крейсера «Москва» у квітні 2022 року, заочно засудивши до довічного терміну за статтею про міжнародний тероризм командира 406 артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна.
Відео:
Замовити фото натисніть тут - Фотобанк