Презентація англомовної книги «Hunting for the Cruiser «Moskva»

У Києві відбулася презентація англомовної версії журналістсько-аналітичного дослідження, присвяченого знищенню флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера «Москва» - «Hunting for the Cruiser «Moskva».

Як відзначив голова ради ГО «Київське військово-історичне товариство», співавтор книги «Полювання на крейсер «Москва» Олександр Чудновець, це вже друга презентація книги, яка є своєрідним внеском у протистоянні з ворогом в інформаційному полі.

«Той, хто не знає своєї історії, той рано чи пізно починає вивчати історію іншої країни. Тому ця книга – це наша з Олександром (Олександром Чудновцем – ред.) інформаційна війна з росіянами за нашу незалежність», - наголосив співавтор книги, дослідник військової історії, член ради ГО «Київське військово-історичне товариство» Андрій Булавін.

Учасники презентації нагадали, що книга «Hunting for the Cruiser «Moskva» — це детальне журналістсько-аналітичне дослідження унікальної військової операції зі знищення флагмана Чорноморського флоту РФ. Книга містить ексклюзивні хроніки та технічні подробиці застосування українського ракетного комплексу «Нептун». Також у книзі відображена детальна реконструкція подій, які відбувались під час протистояння на морі у 2022 році.

Автори книги підкреслили, що Міноборони РФ не визнало і ніколи не визнає, що крейсер «Москва» знищили українські ракети "Нептун", а російське військове командування намагається приховати правду і до сьогодні.

За словами авторів дослідження, інформація, викладена в книзі, викликала суттєвий інтерес у військових фахівців як в Україні, так і за кордоном, тож англомовна версія цікавить широке коло читачів, які стежать за подіями в Україні та за перебігом російсько-української війни.

«Частина книжок поїхала в США, частина - в Канаду, частина - в Британію, частина - в Норвегію, Німеччину, Австрію, Фінляндію. І зараз ще є певна кількість пропозицій, щоб відправити ці книжки в інші країни», - повідомив Булавін, додавши, що є багато запитів від військового професійного середовища різних країн.

Своєю чергою директорка ТОВ «Видавничий дім «АДЕФ-Україна» Алла Істоміна поінформувала, що наразі в планах – презентація книги на Франкфуртському книжковому ярмарку, де її зможуть оцінити не лише військові експерти, а й всі, хто цікавиться російсько-українською війною.

«Наша робота триває, книга тільки розпочала свій шлях», - зазначила Істоміна.

Як повідомлялося, 13 квітня 2022 року українські ракети «Нептун» вразили флагман чорноморського флоту ракетний крейсер «Москва» вартістю 750 млн дол. 14 квітня він потонув. Російське Міноборони публічно визнавало загибель на «Москві» п'яти моряків.

За даними тодішнього секретаря Ради Національної безпеки та оборони України Олексія Данилова, на момент удару на «Москві» перебували 510 осіб, з яких врятувалися 58.

22 січня 2026 року російський суд виніс вирок у справі про затоплення крейсера «Москва» у квітні 2022 року, заочно засудивши до довічного терміну за статтею про міжнародний тероризм командира 406 артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна.