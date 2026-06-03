03 червня, 09:30 - пресконференція на тему: «Консолідація українського козацтва та підтримка держави: підсумки Всеукраїнського козацького віче – 2026».

Організатор: Гетьман Українського козацтва.

Спікер: Ігор Романенко - Гетьман Українського козацтва, генерал-полковник козацтва.

До участі запрошені: представники козацьких організацій, громадськості, волонтерських і ветеранських спільнот, медіа.

Коротко. Виступ новообраного Гетьмана Українського козацтва Ігоря Романенка присвячений підсумкам Всеукраїнського козацького віче, яке відбулося 23 травня 2026 року у Києві. Учасники віче також обговорили ключові напрями розвитку козацького руху та ухвалили рішення, спрямовані на підтримку держави й перемоги України у війні.

Формат заходу – офлайн (Зала 2).

Журналісти зможуть поставити запитання офлайн (Зала 2).

Прохання до журналістів прибувати за пів години до заходу.

Акредитація представників медіа: anna@ukrinform.com

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter.

Адреса Укрінформу: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16.

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