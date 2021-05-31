Шкарлет каже, що на університет майбутнього потрібно понад ₴7 мільярдів

На Президентський університет необхідно 7,2 мільярда гривень на три роки.

Про це на брифінгу в межах форуму "Україна 30. Освіта і наука" сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В цілому техніко-економічне обґрунтування досконало ще не розроблялося, але оцей концепт разом з первинно необхідною кількістю обладнання під ті чи інші цілі, які поставлені по шести стратегічних освітніх напрямах, сам університет - це 6,7 млрд грн на три роки, це нове будівництво. Але разом із підготовкою, разом із проєктним офісом, разом із проєктно-кошторисною документацією - це 7,2 мільярда гривень на три роки", - зазначив Шкарлет.

Він додав, що для вступу в університет ЗНО буде враховуватися, але також зі вступниками проводитимуться співбесіди: "Відбір відбуватиметься в 4 етапи, ЗНО - це лише допуск, після цього - детальні співбесіди щодо можливості цієї людини працювати і генерувати нові знання".

За словами міністра, максимальна кількість людей по кожному з напрямків підготовки - 20 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Освіта і наука" підписав указ про створення Президентського університету майбутнього.

11 травня Президент анонсував відкриття в Україні нового університету з підготовки спеціалістів у сфері безпеки.