Зеленський відкрив форум «Україна 30. Освіта і наука»

Президент Володимир Зеленський відкрив Всеукраїнський форум «Україна 30. Освіта і наука», який триватиме у столиці з 31 травня до 2 червня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на організаторів форуму.

Зазначається також, що учасники заходу, зокрема представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Міністерства освіти і науки, українські педагоги, освітяни, науковці, західні партнери, фахівці та експерти, дискутуватимуть на теми сучасних тенденцій в освіті й науці, трансформації освітнього процесу в Україні.

Крім того, планується, що під час форуму обговорюватимуться питання української освіти й науки у світовому вимірі, цифровізація та популяризація науки, облаштування комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу.

Очікується, що буде приділена увага й ролі сучасного університету як майданчика для досліджень, питанням залучення молоді в науку та підтримки молодих учених.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому Президент Володимир Зеленський дав старт серії із 30 масштабних щотижневих форумів у форматі діалогу з суспільством про життєво важливі для країни питання.

У березні організатори призупинили проведення заходів через локдаун у Києві. Поновили роботу щотижневі форуми із 11 травня.

Станом на 30 травня проведено дев’ять таких форумів.