Товари з окупованих територій України Азербайджан вважаює контрабандою - посол

Товари з тимчасово окупованих територій України в Азербайджані вважаються контрабандою, тому митні служби стежать, щоб такі вантажі не потрапили на територію країни.

Як повідомляє Укрінформ, про це у програмі "Неофициальный разговор" телеканалу "Дом" розповів посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

Він наголосив, що позиція Азербайджану стосовно суверенітету і територіальної цілісності України однозначна. Це стосується як окупації Росією Криму, так і частини Донецької і луганської областей.

"Що стосується Криму, позиція теж однозначна — Автономна Республіка Крим — невіддільна частина України. І азербайджанська сторона на всіх рівнях робить все можливе, щоб не допустити будь-яких провокацій: від заборони ввезення і вилучення товарів з Криму, скажімо так, з неправильною символікою, до недопущення азербайджанців в ухваленні якихось пропозицій для виїзду на територію тимчасово окупованого Криму і проведення якихось там заходів", — повідомив Каневський.

Для виявлення вантажів із окупованих територій азербайджанські митники орієнтуються насамперед на підтвердження походження товарів від своїх українських колег.

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Спільна робота українських і азербайджанських митників ґрунтується на укладеному між країнами договорі про інформування.

"І завдяки цьому контракту про попереднє інформування практично до нуля впали такі випадки. Наприклад, із неконтрольованих територій можуть надходити товари навіть нібито з оформленням української митниці. Але якщо українська митниця не підтвердить це, ми вважаємо цей вантаж контрабандою. Тобто відпрацьовуємо це питання з нашої та української сторони. Бо обидві країни цінують суверенітет і територіальну цілісність України та Азербайджану", — сказав заступник голови Митного комітету Азербайджану Ігбал Бабаєв.

Він нагадав, що Азербайджан теж має досвід збройних конфліктів і окупованих територій, в результаті чого в країні за 30 років відпрацьована система запобігання надходження вантажів із невизнаної так званої Нагірнокарабаської республіки.