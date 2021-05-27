Прокурори Молдови просять Україну допомогти у розслідуванні викрадення Чауса - ЗМІ

Прокурори Молдови звернулися до української сторони з проханням надати правову допомогу у розслідуванні викрадення екссудді Миколи Чауса.

Про це повідомляє NewsMaker, передає Укрінформ.

За даними видання, прокуратура по боротьбі з оргзлочинністю запитала інформацію щодо Чауса, а також про 12 громадян України та ще двох працівників українського посольства у Молдові. До запиту прокурори додали копії паспортів та попросили повідомити, чи збігаються номери паспортів з фотографіями власників. Також прокурори запитали інформацію про два автомобілі Toyota Rav 4, що перетинали кордон з Молдовою.

При цьому прокурори підкреслили, що йдеться про справу, не пов'язану з політичним переслідуванням.

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Зазначається, що молдавські прокурори також закликали українських колег «в разі встановлення місцезнаходження» Чауса визнати його потерпілим та допитати у справі про викрадення.

Молдавські прокурори попросили терміново розглянути їхній запит, поки не знищені сліди злочину, йдеться у публікації.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря у розмірі 150 тис. дол.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України. Із 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

3 березня колегія цивільних, комерційних та адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку Чаусу, який з 2016 року переховується у Молдові.

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса у центрі Кишинева.

Чаус опублікував 17 травня відеозвернення. У ньому колишній суддя заявив, що перебуває у безпеці та добре почувається. З приводу свого зникнення екссуддя заявив, що його "дійсно викрадали, але не зараз, а в 2016 році" і відтоді "залякували розправою, тим самим змушуючи його перебувати у Молдові".

20 травня з'явилось нове його відеозвернення, в якому Чаус заявив, що передає друзям матеріали на "людей, причетних до його викрадення в 2016 році" для публікації.

В СБУ заявили, що розслідують кримінальне провадження за фактами викрадення екссудді Чауса у Молдові та незаконного переправлення його через державний кордон.