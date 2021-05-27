Епіфаній вручив відзнаки військовим капеланам Нацгвардії

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вручив відзнаки військовим капеланам Національної гвардії України.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НГУ.

«27 травня у Михайлівському Золотоверхому монастирі відбулось нагородження військових капеланів Національної гвардії України. У метрополії Православної церкви України Блажніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній вручив медалі за жертовність і любов до України», - йдеться у повідомленні.

Митрополит Епіфаній вручив відзнаки військовим капеланам Національної гвардії / Фото: Національна гвардія України

Митрополит подякував кожному з них за опіку над нашими воїнами.

«У цей непростий час протистояння російській агресії ви робите важливу справу – надихаєте захисників України. Тож цими відзнаками я хочу і вас надихнути на продовження плідної праці», – сказав Епіфаній.

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Як зазначається, загалом церковні нагороди отримали 15 священнослужителів з різних регіонів.

Як повідомлялося, 10 листопада минулого року боєць Національної гвардії Віталій Марків був нагороджений високою церковною нагородою Православної Церкви України - орденом Архистратига Михаїла, і цю нагороду йому вручив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.