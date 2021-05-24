Митрополит Епіфаній відкрив резиденцію в Києві

У понеділок у Києві відбулося відкриття резиденції предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія.

Нова резиденція розташована на території Михайлівського монастиря, позаду собору, в одному зі старих корпусів монастиря, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Напередодні власного Дня тезоіменитства (іменин) і в день проведення священного Синоду Блаженнійший Епіфаній запросив журналістів та провів невелику екскурсію у новому приміщенні.

Відкриття Резиденції Предстоятеля Православної Церкви України Епіфанія / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

«З моменту створення митрополія не мала адміністративного приміщення, ми два роки змушені були тіснитися в будівлі Православної богословської академії. Тож ми почали ремонт одного з будинків Михайлівського монастиря, який був у напівзруйнованому стані. Після двох років проголошення автокефалії ми хотіли би показати вам робочий простір, де ми будемо працювати, проводити засідання священного Синоду, приймати гостей та приймати доленосні рішення для нашої православної церкви», - розповів митрополит.

У кабінеті митрополита на стіні розміщені копія Томоса та фото його вручення у храмі Вселенського патріарха 6 січня 2019 року.

У резиденції, окрім кабінету митрополита, є дві робочі зали, приміщення пресслужби та робочі кабінети представників церковної адміністрації.

Блаженніший Епіфаній підкреслив, що відкриття митрополичого будинку для автокефальної церкви - справді історична мить, і він вдячний всім, хто долучився до його реставрації та облаштування, зокрема меценату Світлані Мацолі, яка від самого початку реставрації допомагала ПЦУ, «опікувалася, турбувала, вболівала». Запросивши Мацолу до зали, де були присутні архієреї, які чекали початку Синоду, митрополит нагородив її орденом Архістратига Михаїла першого ступеня.

Як повідомляв Укрінформ, 6 травня Предстоятель Православної церкви України Епіфаній під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві наголосив на важливості міжнародної уваги до проблеми порушення свободи віросповідання на окупованих Росією територіях.