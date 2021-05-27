У Румунії не затримували партію контрабандної зброї з України - прикордонники

У Державній прикордонній службі України спростовують інформацію про затримання румунськими прикордонниками великої партії зброї, яку нібито нелегально перевозили з України.

Про це у Фейсбуці інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає Укрінформ.

«Державна прикордонна служба України: Деякі ЗМІ поширюють інформацію про затримання румунськими прикордонниками великої партії зброї, яку, нібито, нелегально перевозили з України. Ця інформація не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що насправді румунські правоохоронці повідомили про виявлення майже 3 тисяч пістолетів у вантажівці, яка прибула в Румунію з Туреччини, і цей транспортний засіб рухався не з України. Зброю виявили в румунському пункті пропуску «Ісакча», поінформували у відомстві.

МВС також розмістило посилання на повідомлення про цей інцидент від прикордонної поліції Румунії.