Євросоюз виділив €25,4 мільйона допомоги для постраждалих на сході України

Європейська Комісія оголосила про виділення 25,4 млн євро для надання гуманітарної допомоги людям, що були уражені конфліктом на сході України.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у четвер на сайті Європейської Комісії.

«У часи, коли конфлікт на сході України вступив у свій восьмий рік, Європейська Комісія оголосила про виділення 25,4 мільйона євро гуманітарної допомоги, щоб допомогти людям, які все ще страждають від триваючої ворожнечі. Це доводить загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС з початку конфлікту до 190 мільйонів євро», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кошти, що були виділені сьогодні, допоможуть людям в регіонах, що уражені конфліктом, отримати доступ до медичної допомоги, включаючи кращу підготовку та відповідь на пандемію COVID-19, а також до системи цивільного захисту та правової підтримки. Ця допомога буде використана для відновлення пошкоджених будівель, шкіл і лікарень. Вона дозволить забезпечити для найбільш вразливих верств населення доступ до предметів першої необхідності, до забезпечення водою, а також до освіти в умовах надзвичайної ситуації. При цьому потреби найбільш чутливих категорій населення - літніх людей та людей із обмеженими можливостями - розглядатимуться як першочерговий пріоритет.

«Конфлікт на сході України продовжує спричиняти важкі страждання для цивільного населення, тоді як увага ЗМІ та міжнародної спільноти згасає. ЄС продовжує задовольняти гуманітарні потреби по обидва сторони від контактної лінії. Хоча ми продовжуємо допомогу для тих, хто найбільше страждає, мають бути знайдені стійкі рішення для досягнення миру й стабільності», - зауважив Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Як зазначає Єврокомісія, конфлікт на сході України з березня 2014 року вразив більше 5,2 мільйона людей, 3,4 мільйона з яких все ще потребують гуманітарної допомоги. При цьому триваючий конфлікт погіршує гуманітарне становище, в якому перебуває населення з обох сторін від лінії розмежування, включаючи доступ до їжі та засобів існування. Погіршується також ментальне здоров’я населення та загальна психологічна ситуація. Пандемія коронавірусу лише погіршує це важке становище.

Як повідомлялося, сьогодні Президент України Володимир Зеленський та Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову, під час якої обговорили зусилля України та ЄС у боротьбі з коронавірусом, хід реформ в Україні та співпрацю з метою подолання наслідків постійних дестабілізуючих дій Росії. В усіх цих сферах ЄС продовжує надавати Україні потужну підтримку. Глава Української держави та Президент Єврокомісії обмінялися думками щодо ситуації на сході України та підтвердили прихильність повному виконанню Мінських домовленостей та нормандському формату, а також рішучу підтримку з боку ЄС незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.