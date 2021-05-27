Телеканал «НАШ» оштрафували через заяви Олени Бондаренко про ЗСУ

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала супутниковий телеканал «НАШ».

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Нацради.

Зазначається, що канал покараний на понад 100 тис. грн за трансляцію дискримінаційних щодо Збройних сил України висловлювань народної депутатки V-VII скликань Верховної Ради України Олени Бондаренко в передачі «Марафон» та на понад 228 тис. грн - за розпалювання ворожнечі.

«27 травня Національна рада, розглянувши матеріали позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «НАШ 365» (супутниковий телеканал «НАШ»), м. Київ, визнала порушення ліцензіатом абзацу четвертого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а також частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію». Це свідчить про наявність в ефірі телеканалу закликів до розв`язання агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі і ненависті. На компанію накладено штраф у сумі 114 тис. грн, який вона має сплатити упродовж 30 днів», - ідеться в повідомленні.

Зокрема уточнюється, що 15 січня 2021 року в часовому проміжку між 17.20 та 18.00 у передачі «Марафон» на телеканалі «НАШ» взяла участь народна депутатка V-VII скликань Верховної Ради України Олена Бондаренко.

Стосовно цього ефіру до Національної ради надійшов лист Служби безпеки України, а також звернення двох військовослужбовців ЗСУ з вимогою відреагувати на висловлювання Бондаренко, яка називає «на всю Україну військовослужбовців Збройних сил України злочинцями», і таким чином, її слова спрямовані на «підрив бойового духу військовослужбовців, що захищають кордони України від російських окупантів».

У Нацраді інформують, що ТОВ «НАШ 365» для проведення позапланової безвиїзної перевірки подало у визначений термін затребувані документи.

Як ідеться в повідомленні, під час перевірки було встановлено, що «публічні висловлювання О.Бондаренко, поширені в ефірі телеканалу, мають ознаки розпалювання національної ворожнечі, приниження групи осіб за ознакою їх належності до Збройних сил України».

У Нацраді наголошують, що «використані мовні звороти є провокаційними, образливими і дискримінаційними, оскільки промовцем безпідставно було констатовано факт того, що всі військовослужбовці Збройних сил України є «злочинцями» і «порушниками присяги», що вони є відповідальними за ведення бойових дій проти «власного народу» і тому є об’єктом звинувачень, осуду, ненависті, підбурювання до агресивних дій та насильства».

Окрім того, як зазначає Нацрада, ознаками розпалювання ворожнечі й посилення вже наявного військового протистояння є покладання провини за збройну агресію Російської Федерації проти України на ЗСУ, що може призвести до подальшого зростання насильства й агресії в ОРДЛО, на всій території України загалом і на території покриття сигналом супутникового мовлення ТОВ «НАШ 365».

Повідомляється, що Бондаренко заперечувала участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил РФ і не згадувала про дії незаконних збройних формувань, які вчиняють незаконний збройний спротив на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

«На думку О. Бондаренко, присутність російських військових на Донбасі «довести неможливо», і досі немає жодних доказів їх присутності. Натомість вона звинуватила українську армію в обстрілах українських міст з повітря, проте не навела жодного доказу», - ідеться в повідомленні.

У Національній раді наголошують, що збройна агресія Росії проти України триває багато років, і події на Донбасі визначено у різних українських та міжнародних нормативно-правових актах як російську збройну агресію проти України.

Таким чином, «виголошені О. Бондаренко висловлювання є свідомим поширенням необ’єктивної інформації, маніпуляцією та фальсифікацією історичних подій та порушенням пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», який вимагає, щоб телерадіоорганізація поширювала об’єктивну інформацію», наголошують у Нацраді.

Також наголошується, що телерадіоорганізація в умовах війни або ситуації максимально наближеної до війни несе особливу редакційну відповідальність за зміст поширеної нею інформації.

«Упереджена політична позиція О. Бондаренко в питанні збройного конфлікту на Донбасі є відомою для громадськості України та представників телерадіоорганізацій. Водночас вона є постійною гостею передач телеканалу ТОВ «НАШ 365», при цьому формат її участі в передачах здебільшого не передбачає дискусії з метою поширення об’єктивної інформації чи висвітлення різних точок зору. Таким чином, участь О. Бондаренко в передачах фактично використовується ТОВ «НАШ 365» для висвітлення однобічної, упередженої, незбалансованої позиції гості», - ідеться в повідомленні.

У Нацраді зауважують, що жанр і формат передачі не позбавляють працівників телерадіоорганізацій обов’язку дотримуватись норм законодавства щодо припинення правопорушення в ефірі.

«Працівники телеканалу, зокрема ведучі А. Нікіфоров і О. Веремій, не робили спроб збалансувати однобічність та упередженість висловленої позиції, наведених фактів. Ними були проігноровані норми пункту 3.2.2. «Інформацію потрібно піддавати перехресній перевірці» пункту 3.2. «Перевірка достовірності інформації, одержаної від третіх осіб» Редакційного статуту ТОВ «НАШ 365» щодо необхідності спростовувати недостовірність аргументації промовця. Ведучий передачі фактично лише констатував, що висловлювання О. Бондаренко є її думкою, і жодним чином не заперечив її висловлювання, не поставив їх під сумнів, не вчинив будь-яких дій, які можна трактувати як заходи щодо припинення правопорушення у прямому ефірі», - ідеться в повідомленні.

Таким чином, Національна рада визнала наявність закликів до розв`язання агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені 15 січня 2021 року в ефірі ТОВ «НАШ 365».

Національна рада на засіданні 27 травня розглянула матеріали ще однієї перевірки цього телеканалу, яка стосувалася висловлювань Миколи Азарова в передачі «Марафон» 15 і 16 грудня 2020 року, що містили заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювали ворожнечу і ненависть. Регулятор у цьому випадку також застосував штрафну санкцію. Загальна сума штрафів, яку має сплатити ліцензіат, становить 228 135 грн.

Крім того, повідомляється, що ТОВ «НАШ 365» 27 травня було призначено перевірку за ефір передачі «Марафон» від 4 травня цього року за участю політичного діяча, першого секретаря ЦК КПУ, народного депутата 2-7 скликань Петра Симоненка.