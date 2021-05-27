Набутий імунітет від COVID-19 може зберігатися не менше року

Згідно двома новими дослідженнями, набутий імунітет від коронавірусної хвороби COVID-19 може зберігатися не менше року.

Як передає Укрінформ, про це пише The New York Times.

Науковці проаналізували стан людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу приблизно рік тому. Клітини, які зберігають пам'ять про вірус, знаходяться у кістковому мозку та можуть допомагати виробляти антитіла у разі необхідності, відповідно до одного з досліджень.

Згідно з висновками дослідників, більшості людей, які одужали після COVID-19 та пізніше зробили щеплення, не знадобляться так звані "підсилювачі вакцин". Але вакцинованим, які ніколи не заражалися, знадобляться повторні щеплення, так само як і тим, хто був інфікований, але не отримав надійної імунної відповіді.

Згідно з даними іншого дослідження, так звані В-клітини пам'яті продовжують циркулювати та зміцнюватися протягом 12 місяців після первинного зараження.

"Дослідження підтверджують припущення про те, що імунітет, який отримує людина після інфікування коронавірусом або вакцинації, ймовірно, є довготривалим", - зазначив імунолог з Університету Пенсільванії Скотт Генслі.

На думку дослідників, В-клітини пам'яті, утворені у відповідь на інфікування хворобою COVID-19 та посилені щепленням вакциною, настільки потужні, що перешкоджають навіть новим штамам вірусу.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня у світі з початку пандемії підтверджено 169 093 368 випадків COVID-19, зокрема 3 512 497 летальних. Водночас від хвороби вже змогли вилікуватися 150 722 266 мешканів планети.