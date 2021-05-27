У Кабміні пояснили мету реформи держуправління

У Кабміні пояснили мету реформи держуправління

Укрінформ
Ефективний менеджмент є ключовим компонентом, який робить реалізацію реформи державного управління можливою.

Як передає Укрінформ, про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Фейсбуці.

Сьогодні він виступив з привітальним словом на Круглому столі «Силіконова долина менеджменту».

Захід був організований у рамках святкування 75-річчя Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Читайте також: Уряд планує цьогоріч реформувати систему оплати праці держслужбовців – Немчінов

За словами Немчінова, "перед менеджерами на державній службі сьогодні стоять особливо складні виклики. Це реалізація політики євроінтеграції, економічного та соціального розвитку, секторальних реформ в умовах збройної агресії на сході та епідемії коронавірусу.

При цьому громадяни щодня мають відчувати, що вони можуть розраховувати на державу, що усі державні послуги будуть надаватись якісно, вчасно і надійно. Саме тому реформа державного управління має на меті створення системи управління, здатної адекватно відповідати на всі згадані виклики, з дотриманням принципів демократії, верховенства права, гендерної рівності та інклюзивності".

Читайте також: Зміни до закону про Кабмін повторно внесуть на розгляд уряду — Немчінов

Одним із напрямів реформи є залучення нових менеджерів на всіх рівнях державної служби, які можуть принести з собою досвід, професіоналізм та доброчесність, зауважив Немчінов.

За його словами, "останні два місяці, після майже річної перерви, тривають конкурси на найвищі посади державної служби – керівників служб, агентств, інспекцій, на посади державних секретарів міністерств. Кожна посада є відкритою для всіх охочих, а перемагають найбільш достойні, адже відбір проводить незалежна і незаангажована Комісія з питань вищого корпусу державної служби, відповідно до прозорих критеріїв. Такий механізм, напрацьований спільно з європейськими партнерами, має забезпечити високу якість менеджменту в державних органах".

"Отже, підводячи підсумки, - заявив міністр Кабінету Міністрів, - мета реформи – зробити систему державного управління ефективною, здатною забезпечувати сталий розвиток держави, надавати якісні послуги громадянам, та бути готовою вчасно і якісно реагувати на проблеми та виклики. Саме ефективний менеджмент – ключовий компонент, який робить реалізацію реформи можливою".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-