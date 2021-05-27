У Кабміні пояснили мету реформи держуправління

Ефективний менеджмент є ключовим компонентом, який робить реалізацію реформи державного управління можливою.

Як передає Укрінформ, про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Фейсбуці.

Сьогодні він виступив з привітальним словом на Круглому столі «Силіконова долина менеджменту».

Захід був організований у рамках святкування 75-річчя Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

За словами Немчінова, "перед менеджерами на державній службі сьогодні стоять особливо складні виклики. Це реалізація політики євроінтеграції, економічного та соціального розвитку, секторальних реформ в умовах збройної агресії на сході та епідемії коронавірусу.

При цьому громадяни щодня мають відчувати, що вони можуть розраховувати на державу, що усі державні послуги будуть надаватись якісно, вчасно і надійно. Саме тому реформа державного управління має на меті створення системи управління, здатної адекватно відповідати на всі згадані виклики, з дотриманням принципів демократії, верховенства права, гендерної рівності та інклюзивності".

Одним із напрямів реформи є залучення нових менеджерів на всіх рівнях державної служби, які можуть принести з собою досвід, професіоналізм та доброчесність, зауважив Немчінов.

За його словами, "останні два місяці, після майже річної перерви, тривають конкурси на найвищі посади державної служби – керівників служб, агентств, інспекцій, на посади державних секретарів міністерств. Кожна посада є відкритою для всіх охочих, а перемагають найбільш достойні, адже відбір проводить незалежна і незаангажована Комісія з питань вищого корпусу державної служби, відповідно до прозорих критеріїв. Такий механізм, напрацьований спільно з європейськими партнерами, має забезпечити високу якість менеджменту в державних органах".

"Отже, підводячи підсумки, - заявив міністр Кабінету Міністрів, - мета реформи – зробити систему державного управління ефективною, здатною забезпечувати сталий розвиток держави, надавати якісні послуги громадянам, та бути готовою вчасно і якісно реагувати на проблеми та виклики. Саме ефективний менеджмент – ключовий компонент, який робить реалізацію реформи можливою".