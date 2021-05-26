Блокування російських соцмереж позитивно вплинуло на ситуацію в Україні — глава кіберполіції

Глава Департаменту кіберполіції Національної поліції Олександр Гринчак вважає, що блокування російських соцмереж позитивно вплинуло на загальну ситуацію в Україні.

Про це глава Департаменту кіберполіції НПУ заявив у інтерв’ю “РБК-Україна”, передає Укрінформ.

“Кожен бере те, що йому зручніше. Щоб підключитися до заборонених в Україні соцмереж, потрібно "напружитися". Але навіщо людині докладати додаткових зусиль, якщо є маса інших доступних соцмереж? Тому ми спостерігаємо відчутний спад відвідуваності російських соцмереж і відтік аудиторії із сервісів, які потрапили в санкційний список. Це позитивно вплинуло на загальну обстановку. Потрібно продовжувати (таку практику — ред.)”, ​- сказав очільник Департаменту кіберполіції. ​

Як повідомлялося, рішенням РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеним в дію указом Президента України від 15 травня 2017 р. №133, було застосовано санкції проти російських соціальних мереж та низки інших інтернет-ресурсів строком на три роки.

Зокрема, інтернет-провайдерам було заборонено надавати користувачам послуги з доступу до сервісів Mail.ru та соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники".

14 травня 2020 року Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, які передбачають продовження блокування в Україні російських інтернет-сервісів і соцмереж, а також санкції проти низки російських медійних компаній і розробників програмного забезпечення, до 2023 року.