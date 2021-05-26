Справу завербованого ФСБ мешканця Миколаєва передали до суду

Стосовно жителя Миколаєва, завербованого ФСБ Росії, передано до суду обвинувальний акт за фактом вчинення державної зради.

Як передає Укрінформ, по це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, житель Миколаєва отримав від представників спецслужби РФ приватне завдання зі збору інформації закритого характеру щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів.

"Завербований громадянин упродовж січня-лютого 2021 року домовився про передачу таємних матеріалів з одним із керівників наукових інститутів Харкова, що займається розробками з обмеженим доступом у сфері безпеки та оборони України. За грошову винагороду у розмірі 10 тис. доларів він запропонував керівнику інституту надати таємну програму розробки приладів для ураження безпілотних літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.

Під час отримання імітованих секретних матеріалів та передачі авансу за них – 500 доларів, яка відбулася у лютому 2021 року на залізничному вокзалі Харкова, зловмисника затримали.

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК).

Як повідомляв Укрінформ, у лютому контррозвідники СБУ затримали агента ФСБ РФ, який збирав секретні відомості, що становлять державну таємницю в оборонній сфері.