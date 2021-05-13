Агент спецслужб РФ, який готував теракт у Маріуполі, отримав шість років в’язниці

Викритого контррозвідкою СБУ агента спецслужб РФ, який готував теракт у Маріуполі, засуджено до шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

Як зазначили у спецслужбі, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Донеччини, який брав участь у бойових діях проти сил АТО, був завербований представниками ФСБ РФ та за їх завданням прибув до Маріуполя для виконання розвідувальних і терористичних завдань.

Зловмисник збирав розвіддані щодо підрозділів Збройних сил України і проводив підготовку до вчинення теракту на одному з військових об’єктів у Маріуполі. Під час затримання у нього вилучили саморобний вибуховий пристрій, який він дістав із спеціально облаштованого схрону. За висновками експертів, сила вибуху засобу ураження еквівалентна 12 гранатам Ф-1.

Суд визнав зловмисника винним за: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.