Укрпошта возитиме посилки до Білорусі автотранспортом

Доставка посилок національним поштовим оператором АТ "Укрпошта" в напрямку Білорусі з України відбуватиметься наземним автотранспортом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Зазначається, що Укрпошта не використовуватиме авіатранспорт для доставки відправлень до Білорусі у зв’язку із ухваленим 25 травня рішенням уряду про те, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня.

Компанія також надасть можливість «Белпошті» відправляти посилки до українських клієнтів. Щомісяця з України до Білорусі відправлялося до 10 тисяч посилок, дрібних пакетів, листів і майже така ж кількість відправлень надходила до України.

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Крім того, Укрпошта забезпечить транзит відправлень інших пошт світу до Білорусі наземним транспортом. І також продовжить виконання спільного проєкту з Windrose Airlines для міжнародного мобільного маркетплейсу Joom, в рамках якого виконуються регулярні вантажні чартерні рейси з Гонконгу до Києва із подальшим транспортуванням частини відправлень для Молдови та Білорусі.

В Укрпошті зауважують, що через зміну способу доставки можливі зміни у строках доставки відправлень до Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом імовірності теракту на борту. Після посадки було заарештовано опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Країни ЄС, США засудили дії білоруської влади, висунули вимогу негайно звільнити журналіста та рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам – не приймати рейси білоруського перевізника Belavia.

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 25 травня ухвалив, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 год. 26 травня.