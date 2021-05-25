Сьогодні стартує ЗНО з англійської мови

Сьогодні стартує ЗНО з англійської мови

Укрінформ
В Україні 25 травня у рамках зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться тест з англійської мови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові / учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

  • оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;
  • запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу сертифіката, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу учасника не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

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Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Сертифікаційна робота складається з чотирьох частин:

  1. Частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» містить 16 завдань різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.
  2. Частина «Читання» містить 22 завдання різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.
  3. Частина «Використання мови» містить 20 завдань; відповіді на них треба записати у бланку відповідей А.
  4. Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на нього потрібно написати у бланку відповідей Б.
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На виконання завдань частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)» буде  відведено 30 хвилин. Учасникам запропонують прослухати кілька аудіозаписів тривалістю від 10 секунд до 3 хвилин кожний. Запис кожного з блоків фрагментів тексту буде повторено двічі. У записі передбачені паузи різної тривалості. Вони дозволять абітурієнтам ознайомитися з формулюваннями тестових завдань і виконати їх у тестовому зошиті. Після прослуховування усіх записів учасникам тестування буде також надано час (до 10 хвилин) для перенесення відповідей на тестові завдання з аудіювання у бланк А.

Після виконання завдань цієї частини сертифікаційної роботи абітурієнти зможуть виконувати завдання наступних частин у довільному порядку.

Як повідомляв Укрінформ, на ЗНО з англійської мови зареєструвалися понад 146 тисяч осіб.

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