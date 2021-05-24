Україна цього тижня відправить в Індію кисневі концентратори й апарати ШВЛ

Цього тижня Україна направить в Індію гуманітарний вантаж з кисневими концентраторами та апаратами штучної вентиляції легень.

Про це йшлося під час селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Президенту доповіли про ситуацію з направленням гуманітарної допомоги Індії для боротьби з тяжкими наслідками пандемії COVID-19. Завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ і Міністерства внутрішніх справ цього тижня в Індію буде направлений гуманітарний вантаж з кисневими концентраторами та апаратами ШВЛ», - зазначили в ОП.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 7 травня підписав указ про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія через складну епідситуацію з COVID-19 у цій країні.