В Індії кількість летальних випадків від коронавірусу перевищила 300 тисяч

Кількість смертей, пов'язаних із COVID-19, в Індії перевищило позначку в 300 000 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Водночас експерти не виключають, що реальна кількість померлих може бути набагато вищою, оскільки багато смертельних випадків офіційно не реєструються.

Нині в Індії зареєстровано понад 26 мільйонів випадків захворювання (більше тільки в США), країна є епіцентром глобальної пандемії коронавірусу.

Індія також є третьою у світі країною, де зареєстровано понад 300 000 смертей - після США та Бразилії.

Останні 100 000 смертей зафіксували менш як за місяць.

Як повідомлялося, загалом у світі станом на ранок 24 травня виявили понад 167,5 млн випадків зараження коронавірусом, померли – 148,5 млн осіб.

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