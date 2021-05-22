Індія просить соцмережі видалити згадки про «індійський» штам коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Міністерство інформаційних технологій Індії заявило, що Всесвітня організація охорони здоров'я назвала цей штам коронавірусу як B.1.617, і будь-яке відсилання до Індії буде неправдивим.
Географічні терміни використовувалися для опису й низки інших варіантів, включно зі штамами, вперше виявленими у Великій Британії та Бразилії.
Як зазначає видання, уряд Індії зіткнувся з критикою з приводу заходів протистояння пандемії в країні.
За даними дослідження Університету імені Джона Гопкінса, країна сильно постраждала від мутації COVID-19 B.1.617 із березня й зараз займає друге місце після США за загальною кількістю інфікованих - понад 26 мільйонів.
Кількість смертей, пов'язаних із коронавірусом, в Індії наближається до 300 тисяч, поступаючись лише США та Бразилії, хоча деякі експерти вважають, що фактична кількість COVID-смертей в Індії може бути значно вищою.
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