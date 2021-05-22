Індія просить соцмережі видалити згадки про «індійський» штам коронавірусу

Уряд Індії проінструктував компанії, що працюють у соціальних мережах, аби вони видалили будь-який контент, що посилається на «індійський варіант» COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Міністерство інформаційних технологій Індії заявило, що Всесвітня організація охорони здоров'я назвала цей штам коронавірусу як B.1.617, і будь-яке відсилання до Індії буде неправдивим.

Географічні терміни використовувалися для опису й низки інших варіантів, включно зі штамами, вперше виявленими у Великій Британії та Бразилії.

Як зазначає видання, уряд Індії зіткнувся з критикою з приводу заходів протистояння пандемії в країні.

За даними дослідження Університету імені Джона Гопкінса, країна сильно постраждала від мутації COVID-19 B.1.617 із березня й зараз займає друге місце після США за загальною кількістю інфікованих - понад 26 мільйонів.

Кількість смертей, пов'язаних із коронавірусом, в Індії наближається до 300 тисяч, поступаючись лише США та Бразилії, хоча деякі експерти вважають, що фактична кількість COVID-смертей в Індії може бути значно вищою.

Фото: АА