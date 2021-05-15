В Індії підтвердили скидання в річку Ганг тіл жертв COVID-19

Влада Індії визнала факт скидання в річку Ганг тіл жертв коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на лист уряду одного з індійських штатів.

"Адміністрація має інформацію про те, що тіла тих, хто хворів на COVID-19 чи будь-яку іншу хворобу, викидають у річки, а не утилізують за належними ритуалами", - заявив високопосадовець Манодж Кумар Сінгх у листі від 14 травня керівникам районів.

Тіла були виявлені в священній для місцевих жителів річці Ганг та її притоках.

За словами Сінгху, такая тенденція може бути спричинена браком коштів у людей на придбання матеріалів для кремації.

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У Уттар-Прадеш проживає 240 мільйонів людей, штат сильно постраждав від другого сплеску COVID-19 у країні. Експерти у галузі охорони здоров’я кажуть, що зараз багато випадків не виявляються в селах штату, де проживає більшість його жителів.

Як повідомляв Укрінформ, на цьому тижні на півночі Індії щонайменше 40 людських тіл винесло на берег річки Ганг.

Фото: Prabhat Kumar Verma/Pacific Press/Rex/Shutterstock