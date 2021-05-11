На березі Гангу в Індії знайшли десятки людських тіл

Щонайменше 40 людських тіл винесло на берег річки Ганг на півночі Індії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на місцевих чиновників.

Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що було знайдено близько 100 тіл.

Тіла знайшли недалеко від кордону між штатами Біхар і Уттар-Прадеш. Поки незрозуміло, як вони там з’явилися, але, як повідомляють місцеві ЗМІ, вони можуть бути жертвами CОVID-19.

Після опитування місцевих жителів місцевий чиновник Ашок Кумар повідомив, що вірогідно тіла прибули з Уттар-Прадеш. Вони були роздуті й на вигляд частково спалені, що наштовхує на думку, що тіла могли опинитися в річці в рамках практики кремації жертв коронавірусу уздовж річки Ганг в Уттар-Прадеш.

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Нагадаємо, коронавірусна ситуація в Індії протягом останніх тижнів дуже загострилася. Країна опинилася на другій після США сходинці у світовій статистиці щодо розповсюдження COVID-19. На сьогодні там зафіксовано 22 991 927 випадки коронавірусу.

Фото: Prabhat Kumar Verma/Pacific Press/Rex/Shutterstock