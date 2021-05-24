Уряд виділяє 1 мільярд на модернізацію харчоблоків шкільних їдалень

На 2021 рік на формування здорового та безпечного середовища в школах уряд виділить субвенцію в 1 млрд грн. Ці кошти підуть і на модернізацію харчових блоків шкільних їдалень.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на презентації оновленого меню для їдалень закладів загальної середньої освіти сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

“На сьогодні важливо забезпечити реформу харчоблоків. ... У 2020 році 400 млн грн (на модернізацію харчоблоків у школах — ред.). На наступний рік велика субвенція в 1 млрд грн, де є спроможність сформувати безпечне та здорове середовище в рамках харчоблоків. Місцева влада майже 100 млн дала на формування цього середовища”, - сказав Шкарлет.

За його словами, окрім того, що в харчоблоках шкіл має бути відповідне обладнання для готування корисних страв, то і при зміні меню, раціону, продуктів, які використовуються, треба також забезпечити відповідні професійні кадри, які спроможні готувати відповідно до нових норм.

За інформацією Шкарлета, майже 52 тис. учнів професійно-технічних закладів освіти навчаються саме за професією “кухар” у 424 закладах профосвіти. Затверджено стандарт професійної освіти з професії “Кухар дитячого харчування”. У 7 областях на базі закладів професійної освіти створено 9 навчально-практичних центрів сучасної освіти на загальну суму 13,4 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, перша леді Олена Зеленська представила оновлене меню для їдалень закладів загальної середньої освіти. Меню розраховано на 4 тижні, включає 160 страв, передбачає включення до раціону більшої кількості овочів, фруктів, м'яса, дієтичні страви, обмеження, солі, цукру, жирів рослинного та тваринного походження, виключення перероблених, консервованих продуктів тощо.