Набув чинності закон, що скасовує «листи щастя» водіям про штрафи

В Україні в неділю, 23 травня, набув чинності Закон № 1438-ІХ "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов".

Відповідний законодавчий акт напередодні був опублікований у газеті “Голос України”, повідомляє Укрінформ.

Закон скасовує необхідність надсилання на поштову адресу порушника постанов про адміністративні правопорушення, за якими вже сплачений штраф.

Крім цього, документ вносить зміни до статей 279-1 та 291 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Встановлюється, що постанова про накладення адміністративного стягнення надсилається порушнику рекомендованим листом з повідомленням лише у разі, якщо вона не була виконана шляхом сплати штрафу протягом 15 робочих днів з дня її винесення. Підставою набрання постановою законної сили вважатиметься в тому числі її виконання, тобто сплата штрафу.

Очікується, що після ухвалення такого закону заощаджені в результаті припинення неефективного використання кошти будуть спрямовані на фінансування заходів забезпечення безпеки дорожнього руху, розвиток паркувальної сфери міст та впровадження інфраструктурних проєктів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов" 21 травня 2021 року.