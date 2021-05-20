Зеленський підписав закон про скасування «листів щастя» водіям

Президент України підписав закон про зміну процедури надсилання постанови про адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Президент підписав Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні більшість автомобілістів сплачує штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в режимі фото- та відеозйомки, через особистий кабінет водія у перші десять днів після порушення, оскільки в цей період діє 50-відсоткова знижка.

Водночас попередні норми Кодексу про адміністративні правопорушення зобов’язували надсилати оригінал постанови про притягнення до адмінвідповідальності на пошту порушника, незалежно від погашення ним штрафу. Це призводило до плутанини та в деяких випадках - до повторної оплати штрафу.

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Підписаний Президентом закон скасовує необхідність надсилання на пошту порушника постанови про адмінвідповідальність, за якою вже був сплачений штраф.

Згідно із законом, оригінал постанови надсилається рекомендованим листом лише у разі, якщо штраф не був сплачений протягом десяти днів після її винесення.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 29 квітня ухвалила закон, який скасовує необхідність надсилання на поштову адресу порушника постанов про адміністративні правопорушення, за якими вже сплачений штраф.