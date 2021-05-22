Порносайт, який «засвітився» у шкільному підручнику, заблокували

Правоохоронці заблокували порносайт, посилання на який було у підручнику з української мови.

Як передає Укрінформ, про це повідомив автор підручника Олександр Авраменко у Фейсбуці.

«Проблему з посиланням на порносайт вирішено: його вже заблоковано», - написав він.

Авраменко висловив вдячність за допомогу у вирішенні проблеми заступникові міністра внутрішніх справ Антонові Геращенку.

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У свою чергу Геращенко заявив, що наступним кроком після блокування цього провокаційного вебсайту «будуть пошуки і, я сподіваюсь, знаходження тих осіб, які задумали і реалізували цю зухвалу провокацію проти української освіти».

Як повідомлялося, у підручнику з української мови для 10-го класу виявили посилання на сайт із порнографією.

Автор цього підручника, виданого у 2018 році, пояснив, що посилання спочатку вело на сайт Новомиргородського району Кіровоградської області, але у вересні 2020 року цей ресурс змінили на порносайт. «І, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього сайту Новомиргорода; тільки зараз стало відомо про таку метаморфозу», - сказав Авраменко.

Авраменко повідомив, що видавництво «Грамота» 17 травня звернулося до кіберполіції з проханням заблокувати порносайт і отримали відповідь, що лист розглянуть упродовж 10 днів.