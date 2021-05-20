Поліція просить заблокувати порносайт, що «засвітився» у шкільному підручнику

Поліція просить заблокувати порносайт, що «засвітився» у шкільному підручнику

Укрінформ
Звернення видавництва щодо шкільного підручника, де було виявлено посилання на сайт із порнографією, наразі направлено до Голосіївського райуправління поліції міста Києва.

Про це Укрінформу повідомили у Департаменті кіберполіції Нацполіції України.

«До Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві звернулася редакція та автор підручника. Звернення зареєстровано в журналі вхідної кореспонденції від 17 травня, внесено до Єдиного обліку (заяв і повідомлень – ред.) 19 травня. Керуючись п. 1 розділу IV Порядку ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом МВС України від 08.02.2019 №100, звернення громадянина передано від 19 травня до Голосіївського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві для прийняття рішення про відкриття кримінального провадження», - поінформували у кіберполіції.

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У відомстві додали, що згідно штатного розпису в підрозділах кіберполіції орган досудового розслідування відсутній, і що Департамент кіберполіції та його територіальні підрозділи не є уповноваженими на здійснення досудового розслідування.

Окремо у Департаменті кіберполіції розповіли, що блокування вебресурсів здійснюється на підставі ухвали суду, але відповідно до пункту 1.8 розділу I інструкції «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», співробітники уповноваженого оперативного підрозділу не мають права здійснювати процесуальні дії за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

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«Працівниками УПК в м. Києві при опрацюванні сайту, вказаного в зверненні громадянина, встановлено реєстратора доменного імені та хостинг провайдера. На їхню адресу направлено листи з пропозиціями щодо сприяння у блокуванні вебресурсу», - зазначили у кіберполіції.

Як повідомлялося, у підручнику з української мови для 10-го класу виявили посилання на сайт із порнографією.

Декан факультету кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ В’ячеслав Марков поінформував, що підручник української мови був виданий ще у 2018 році, тобто коли домен «novomirgorod.***» належав вебсайту новин.

«Особи, причетні до розміщення протиправного контенту, встановлюються», - повідомив Марков.

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Автор підручника Олександр Авраменко зазначив, що у вересні 2020 року сайт Новомиргородського району змінили на порносайт, «і на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього сайту Новомиргорода; тільки зараз стало відомо про таку метаморфозу».

Авраменко повідомив, що видавництво «Грамота» 17 травня звернулося до кіберполіції з проханням заблокувати порносайт і отримали відповідь, що лист розглянуть упродовж 10 днів. Оскільки сайт із порнографічним контентом досі не заблокований, видавництво 19 травня звернулося до департаменту швидкого реагування.

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